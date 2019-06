Edra tem charge premiada em Salão de Humor de Mogi Guaçu

“O Brasil tem Concerto?” classificou-se em 2° lugar

DA REDAÇÃO- Já está aberta a exposição do 14º Salão de Humor e do 3º Salãozinho de Humor de Mogi Guaçu. Os trabalhos selecionados para esta edição estão expostos no Centro Cultural e podem ser conferidos até o final deste mês. Os visitantes poderão conferir 120 obras. A entrada é gratuita.

Este ano, o Salão de Humor somou 170 inscritos, resultando na seleção de 80 trabalhos nas modalidades de caricatura, cartum, charge e história em quadrinhos. Já o Salãozinho somou 446 inscritos, sendo 40 selecionados para a mostra nas modalidades de caricatura e HQ (História em Quadrinhos).

De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, o Salão recebeu inscrições de 31 participantes de Mogi Guaçu e outras 23 cidades – incluindo Lima (Peru) e Tashkent (Uzbequistão) e 10 estados, com 46 cartuns, 42 charges, 52 caricaturas e 30 HQs.

Com grande participação de estudantes, o Salãozinho teve 435 inscritos de Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Estiva Gerbi, Espírito Santo do Pinhal e São Paulo, com 269 caricaturas e 177 HQs.

A charge “O Brasil tem Concerto?”, de autoria do cartunista caratinguense Edra foi premiada em 2° lugar no 14º Salão de Humor de Mogi Guaçu. Este é o quarto ano consecutivo que Edra é premiado neste Salão.

A premiação aos vencedores acontece hoje, às 19h, na Sala de Vídeo “Célia Maria Stábile”, no Centro Cultural. Os trabalhos foram avaliados pelo caricaturista Moisés Macedo Coutinho, pela artista plástica Eli Cóvulo e pela jornalista Luciane Bueno.