Edra participa da exposição “O Humor é Ouro”

Evento acontece entre 01 de julho e 14 de agosto, no Rio de Janeiro, e reúne trabalhos de grandes nomes do cartum

DA REDAÇÃO – “O Humor é Ouro” em todas as manifestações da arte e da vida. Essa é proposta de um evento que acontece no Centro Cultural Correios, no Rio de Janeiro (RJ), cujo objetivo é mostrar como a criação artística pode ser diversa e estar inserida em qualquer momento, mesmo em ocasiões difíceis. “Mas vai além, queremos colocar humor no cenário da Olimpíada atual, evento marcado por uma época de restrições na aproximação entre as pessoas. Uma Olimpíada que se organizou com o esforço do povo japonês, que esperava um grande público, mas que está prestes a se realizar sem plateia, em meio a uma Pandemia. Entre tantas dificuldades em todos os países e em meio a preocupações com os atletas, familiares e público, pensamos em trazer o humor como quem carrega o fogo sagrado da tocha olímpica, para manter o ânimo”, explica a organização.

A organização acrescenta que os artistas dedicam a sua arte a todos, na busca de forças e superação. “Buscaram em sua criatividade a motivação tão necessária no momento”.

Participam da exposição os seguintes nomes: Alves, Amorim, André Brown, André Flauzino, Aran, Ary Moraes, Bier, Carol Cospe Fogo, Claudia Kfouri, Cleriston, Dil Márcio, Edgar Vasques, Edra, Fani Loss, Fausto, Fernandes, Fred, Glen Batoca, Guidacci, Jefferson Portella, Jorge Inácio, Jota A, Luís Pimentel, Mayrink, Nani, Netto, Rafo Castro, Renato Peters, Rogerio, Samuca, Ulisses, Vinicius Antunes e Ykenga.Temos também a presença dos artistas de moda e design Denise Faertes, Gil Haguenauer e Rebecca Faertes, que se uniram para trazer um conceito de arte com mobilidade, humor e modernidade.

“Desejamos que as criações rompam os limites do papel e da própria exposição, indo para o mundo como uma atitude positiva, provocando novas inspirações e enfrentamento dos estressores que nos rodeiam no momento. Não esquecemos o cuidado de extrema proteção de todos os envolvidos na produção”, diz a organização.

“Se você quiser nos prestigiar, esteja seguro de que o Centro Cultural Correios segue as normas de distanciamento social e higienização”, finaliza.

SERVIÇO

Curadoria Amorim & Bette Mattos

Data: de 1 de julho a 14 de agosto

Visitação – de terça a sábado – das 12 às 19 horas

Centro Cultural Correios: Rua Visconde de Itaboraí, 20. Centro – Corredor Cultural

Rio de Janeiro – RJ