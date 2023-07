Edra organiza exposição em homenagem a Zélio no 50º Salão Internacional de Humor de Piracicaba

Zélio Alves Pinto é um dos fundadores deste evento e dá nome aos troféus dos vencedores da mostra competitiva

DA REDAÇÃO – O universo dos artistas do humor gráfico mundial vive a grande expectativa da abertura da quinquagésima edição do Salão Internacional de Humor de Piracicaba que acontecerá no período de 26 de agosto a 29 de outubro, no Engenho Central. A exemplo da edição do ano passado quando foi curador da exposição paralela em homenagem aos 90 anos de Ziraldo, o cartunista e produtor cultural caratinguense Elcio Danilo Russo Amorim, o EDRA, vai promover também neste ano uma mostra paralela de caricaturas desta vez em homenagem a outro ilustre conterrâneo, Zélio Alves Pinto.

A importância do Zélio na história do Salão de Humor de Piracicaba é tamanha que desde 2007 ele foi homenageado emprestando o seu nome aos cobiçados troféus destinados aos vencedores da mostra competitiva. E cinquenta também é o número de renomados cartunistas do Brasil e do exterior que Edra vai reunir para prestar uma homenagem a ele e abrilhantar, ainda mais, a recheada programação do evento.

Em 2018, quando Edra fez parte da comissão julgadora de premiação em Piracicaba, foi assinado um convênio de parceria mútua entre os Salões de Humor de Caratinga e o Salão de Humor de Piracicaba. “Fico imensamente feliz em poder prestar esta merecida homenagem ao Zélio, por tudo que ele representa nas artes gráfica e pela sua importância em relação à existência de todos os salões de humor realizados no Brasil. Pra mim uma grande honra poder, mais uma vez, dar a minha pequena parcela de contribuição através desta importante parceria e abrir espaço para participação de tantos outros artistas num evento de âmbito internacional desta envergadura”, declarou Edra.

Edra participará de três formas na histórica edição do Salão de Humor de Piracicaba. Na mostra competitiva na qual foi selecionado na categoria charge, como convidado na exposição de desenhos em homenagem aos cinquenta anos do evento e na curadoria da referida mostra de caricaturas do Zélio Alves Pinto.

Como surgiu o Salão Internacional de Humor de Piracicaba

Em 1974, em meio à ditadura militar um grupo de piracicabanos (jornalistas, artistas e intelectuais) que costumavam se reunir no bar Café do Bule, criaram o Salão de Humor de Piracicaba. O evento é motivo de orgulho para a cidade que o cedia anualmente quando recebe artistas do mundo inteiro com os seus trabalhos. Conhecidos cartunistas brasileiros contribuíram para a transformação do Salão de Piracicaba num dos mais importantes encontros do humor gráfico do mundo, entre eles: Ziraldo, Fortuna, Millôr, Zélio, Henfil, Jaguar, Luis Fernando Veríssimo, Ciça, Miguel Paiva, Angeli, Laerte, Glauco, Edgar Vasques, Jaime Leão, Gual, Jal e os irmãos Paulo e Chico Caruso