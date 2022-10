Edra na homenagem ao Ziraldo na 3ª Feira Literária de Tiradentes

Ele é um dos convidados do evento que vai reunir grandes nomes e homenageia os 90 anos do escritor e ilustrador Ziraldo

DA REDAÇÃO -A 3ª Feira Literária de Tiradentes – FLITI já tem sua programação completa. São mais de 100 atrações no evento e 30 editoras vendendo livros a preços promocionais. A FLITI ocorre entre os dias 03 e 06 de novembro, na cidade mineira de Tiradentes-MG.

A cerimônia de abertura será dia 3 de novembro, às 10h, com a presença prefeito de Tiradentes, Nilzio Barbosa, o secretário de Governo Rogério de Almeida, o secretário de Educação Valdo Trindade Rosa, o secretário de Turismo, Cultura e Lazer Sérvulo Matias Filho e Adriana Lins, diretora do Instituto Ziraldo – IZ. Logo mais, às 11h terá o lançamento do livro Tiradentes e o Alferes Tiradentes, com Luiz Cruz; 12h, bate-papo sobre o livro O coração de Minas Gerais, com Olavo Romano, autor homenageado da Bienal Mineira do Livro 2022.

O caratinguense Edra também marcou presença na primeira edição, em 2020, participando de bate-papos e com a apresentação do seu livro “Ziraldo – ao mestre com carinho – Melhoramentos / 2018) entre outras publicações de sua autoria. O cartunista e Editor não esconde a sua felicidade: “É sempre um momento mágico e salutar ter a oportunidade de participar de eventos desta natureza onde o valor à leitura e ao conhecimento são enfatizados. Tudo torna-se ainda mais envolvente diante da alegria de partilhar, com tantas pessoas interessantes do meio editorial e amigos escritores, a comemoração dos 90 anos do Ziraldo nesta linda homenagem. O meu agradecimento especial a Cristina Figueiredo pelo carinhoso convite e os meus parabéns a ela e todos os envolvidos nesta festa maravilhosa!

Homenagem a Ziraldo

A 3ª FLITI será em homenagem ao conjunto da obra do escritor e ilustrador Ziraldo e a celebração dos seus 90 anos de idade. A realização da Feira destaca-se como um espaço para apresentações artísticas e culturais, tais como: espaço para autógrafo, ciclo de palestras, contações de histórias, apresentações culturais e eventos artísticos literários paralelos.

FLITI

A FLITI está entre os principais eventos de difusão do livro e o incentivo ao hábito da leitura, proporcionando o contato com autores locais e do estado de Minas Gerais. A oportunidade de ler e ouvir histórias é uma importante e poderosa ferramenta de inclusão para crianças, jovens, idosos e pessoas com deficiência (PcD). A FLITI vem construir um novo olhar por meio da leitura e do universo literário.

O evento está sendo pensado sobre diferentes frentes: nomes de referências no meio literário e de reconhecimento do público; na diversidade de temáticas para serem ofertadas ao debate com o público que frequentará a Feira; no acolhimento e fomento de autores locais ou autores iniciantes; no reposicionamento da FLITI com o objetivo de fazer parte do calendário nacional dos principais eventos literários do Brasil e, por fim, em uma programação literária e cultural que abarque a diversidade de públicos, seus desejos e suas visões de mundo.

“A FLITI permite um encontro de grandes autores e temas e propõe-se a popularizar o livro através da democratização do acesso, fomento à leitura, à arte, à cultura, além de incentivar o mercado econômico do setor”, explica Cristina Figueiredo, idealizadora do evento. A população terá acesso a escritores locais e nacionais, editoras e livreiros. A proposta principal é o incentivo à leitura e ao hábito de ler através do contato com autores, programações lúdicas e atividades literárias para todas as faixas etárias. São dias de imersão no universo do conhecimento e da cultura literária. Em suas duas edições, a FLITI recebeu mais de 12 mil pessoas. A expectativa para este ano é ainda maior.

SERVIÇO

DATA: 03 a 06 de Novembro de 2022

LOCAL: Gramado do Santíssimo Resort, Largo das Mercês e no centro de Cultura Yves Alves, localizado no Centro Histórico de Tiradentes-MG