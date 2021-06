Edra lança hoje “Rabiscos Confinados”

CARATINGA– O cartunista Élcio Danilo Russo Amorim, o Edra, lança nesta quarta-feira (23), os quatro volumes do livro “Rabiscos Confinados”. O evento acontecerá no ginásio do Centro Universitário de Caratinga (Unec) com a presença dos 140 autores.

Os livros estão distribuídos em “A força e importância da arte em nossas vidas. A Arte Salva” (volume 1); “Para ver com os olhos e enxergar com a alma” (volume 2); “Ao folhear cada página, um caminho de esperança” (volume 3) e “Reflexões diante de traços enigmáticos” (volume 4).

Em entrevista ao DIÁRIO, Edra explicou como surgiu a ideia de colocar os desenhos que ele fez durante a pandemia, junto a textos de autores convidados, em forma de publicação de livros. “É um registro de todo esse momento que estamos vivendo. Pensei também em dar uma certa perenidade a esse trabalho, através da publicação de livros. No primeiro momento ia publicar somente os meus desenhos, foi quando pensei, já que ouvia muitas pessoas comentando comigo de determinado desenho ou outro, em convidar alguns amigos para que participassem do livro com seu texto, não necessariamente ligado ao desenho, mas, uma experiência pessoal. A forma que ela enfrentou, as consequências que teve, que ela viu esse momento, o que mudou em sua vida. Cada um foi fazendo o seu depoimento pessoal, isso com certeza enriqueceu ainda mais. E, para minha surpresa, acabou resultando na participação de 140 pessoas”.

O lançamento acontecerá com todas as medidas sanitárias de enfrentamento à covid-19, o que inclui uso de máscara e álcool em gel.