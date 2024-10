Edra é premiado pela segunda vez consecutiva no 4º Salão de Humor Sobre Doação de Órgãos

DA REDAÇÃO – O cartunista Edra teve seis trabalhos selecionados no 4º Salão Nacional de Humor sobre Doações de Órgãos, nas categorias cartum e charge. Na categoria cartum o artista caratinguense conquistou o 3º Lugar. O resultado foi divulgado na última terça-feira (15) durante uma live realizada pelo Instituto Gabriel, de São Paulo, entidade idealizadora do concurso e que desenvolve ações sobre a conscientização da doação de órgãos e tecidos.

“Conquistar este prêmio foi uma emoção diferenciada. Seja pela importância do tema abordado e propósito dos organizadores, como também pelo desafio de fazer um desenho de humor que leve conscientização à população”, declarou Edra.

Edra está no seleto grupo dos cartunistas mais premiados do país. Foi a quarta premiação que o artista conquistou só este ano e a segunda consecutiva deste referido Salão. Participaram 47 artistas de 13 estados que tiveram suas obras selecionadas para o 4° Salão de Humor sobre Doação de Órgãos. Dentre as 182 obras inscritas, foram selecionadas 138 que foram enviados para os jurados para premiação. A exposição virtual do salão, que iniciou quarta-feira (16), pode ser acessada no site oficial do evento.

O Salão não é apenas uma exposição de talento artístico, mas sim uma plataforma dedicada a promover uma causa nobre: a doação de órgãos. Utilizando o humor gráfico como ferramenta, buscamos informar e sensibilizar de maneira lúdica e acessível. O objetivo é ampliar a conscientização e inspirar a ação, tornando o tema da doação de órgãos memorável para todos.

Rir é o melhor remédio e doar é o maior presente

Ao longo dos anos, o Salão tem crescido em escala e impacto, alcançando milhares de pessoas em todo o país. Com exposições presenciais e virtuais, apresentando centenas de obras de talentosos artistas de diferentes estados brasileiros. Juntos, celebramos o humor como uma poderosa ferramenta para a mudança social. (Fonte: Instituto Gabriel)