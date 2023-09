Edra é premiado no 3º Salão Nacional de Humor sobre Doação de Órgãos

DA REDAÇÃO – O cartunista Edra teve dois trabalhos selecionados no 3º Salão Nacional de Humor sobre Doações de Órgãos, um em cada das categorias cartum e charge. Na categoria charge o caratinguense conquistou Menção Honrosa, entre as 200 obras enviadas por 129 artistas de 20 estados e que teve os cartunistas Adnael (AL), e Brum (RN), como os vencedores da categoria conquistando o primeiro e o segundo lugares, respectivamente.

“Conquistar este prêmio foi uma emoção diferenciada. Seja pela importância do tema abordado e propósito dos organizadores, como também pelo desafio de fazer um desenho de humor que leve conscientização à população”, declarou Edra. Foi a segunda premiação que o artista conquistou este ano aumentando em seu currículo para 28 vitórias em salões de humor no Brasil e exterior.

Organizado pelo cartunista Mário Mastrotti, o 3° Salão Nacional de Humor sobre doação de órgãos do Instituto GABRIEL, tem como objetivo transmitir, por meio do humor, mensagens positivas sobre a importância da doação de órgãos e tecidos! “É com grande satisfação que compartilhamos os talentos que brilharam neste evento incrível, celebrando o poder do riso em prol de uma causa tão importante. Parabéns a todos os participantes por suas contribuições incríveis e a todos os premiados por suas conquistas merecidas! Nosso objetivo é que a conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos atinja o máximo de pessoas possível, e o humor gráfico é uma forma lúdica, didática e leve de informar e sensibilizar pessoas”, disse Beatriz, coordenadora do Instituto Gabriel.

O Instituto GABRIEL iniciou, então, o seu trabalho para que a normatização dessas doações acontecesse. O que só se concretizou parcialmente, uma vez que ainda não atende por completo às necessidades, em 02 de março de 2007, com uma portaria do Ministério da Saúde. No decorrer dos anos, o Instituto GABRIEL se especializou em desenvolver projetos para o incentivo à doação de órgãos e tecidos, como também, de prevenção das malformações congênitas e das principais causas de doenças que levam ao transplante.