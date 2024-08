Edra é premiado em duas categorias no 17º Salão de Humor de Mogi Guaçu (SP)

Agora o artista caratinguense acumula o total de 30 premiações em salões no Brasil e exterior

DA REDAÇÃO – O 17° salão de Humor de Mogi Guaçu foi realizado no período de 07 de julho a 30 de agosto deste ano, no Hall de Entrada do Centro Cultural Municipal José Tantinato. A organização do evento, que conta com a coordenação do cartunista Moisés Macedo, anunciou os cartunistas vencedores das três categorias Cartum, Caricatura e História em Quadrinhos, entre os premiados, o cartunista caratinguense Edra.

Edra, que conquistou o 2º lugar nas categorias Caricatura e História em Quadrinhos, nos revelou uma emoção muito especial, além das duas premiações em um único evento: “É a primeira vez que sou premiado na categoria “Caricatura”. Esta notícia realmente me trouxe uma imensa felicidade, pois agora tenho em meu currículo premiações em todas as categorias: charge, cartum, história em quadrinhos e caricatura, o que não é tão comum, já que a maioria dos artistas às vezes se destaca em uma ou outra categoria”, explica o cartunista que foi premiado com a história em quadrinhos intitulada “Canela Fina” e a caricatura de Jô Soares, humorista e apresentador de TV, que completará dois anos de falecimento no próximo dia 5.

Além de concluir com sucesso a realização do 19º Salão Internacional de Humor de Caratinga, Edra continua com atividades que comprovam, cada vez mais, o seu destaque no cenário nacional, com a participação na Exposição de Caricaturas em homenagem à Inezita Barroso, em Curitiba, pelo convite recebido para ser Membro Colaborador do Festival Internacional de Cartoons Escolares de Portugal e pelo cartum selecionado no 51º Salão Internacional de Humor de Piracicaba na categoria temática “Mulher”.