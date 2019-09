Edra é premiado com o troféu HQMIX, o Oscar dos Quadrinhos no Brasil

Cartunista também inaugura Exposição em São Paulo

DA REDAÇÃO – O Troféu HQMIX divulgou a lista dos premiados da sua 31ª edição e nela consta o nome do cartunista caratinguense Edra, que recebeu a notícia no dia seguinte ao término da XIX Bienal Internacional do Livro do Rio, realizado no Rio Centro no período de 29 de agosto a 8 de setembro, onde participou com o lançamento do seu livro “Ziraldo 85 – Ao Mestre Com Carinho” e da gravação de um vídeo promovido pela Editora Melhoramentos em homenagem a Ziraldo, junto com Maurício de Sousa e os escritores Manuel Filho e José Santos.

PREMIAÇÃO

O livro de autoria do Edra foi o premiado na categoria “Homenagem”. Os melhores de 2018 escolhidos para receber o maior prêmio do segmento da América Latina, foram através de indicações de jurados especializados e um júri nacional de mais de 2.000 profissionais da área de HQs e Humor Gráfico por meio da Associação dos Cartunistas do Brasil (ACB) e do Instituto Memorial das Artes Gráficas do Brasil (IMAG). Este ano o evento recebeu mais de 1.200 inscrições para as 35 categorias da premiação. O julgamento, que começou há mais de cinco meses, foi entre os jurados da imprensa, que analisaram e indicaram os dez trabalhos de cada das 28 categorias. Outro júri interno definiu a escolha dos vencedores das categorias restantes. A solenidade da premiação, que é apresentada pelo Serginho Groisman desde a primeira edição, acontece às 17h de hoje, na Comedoria do SESC Pompeia.

TROFÉU

A cada ano, o troféu homenageia autores brasileiros com esculturas de seus personagens. O ano passado, por exemplo, como foi o 30º HQMIX, dois autores foram homenageados em uma única escultura – Mauricio de Sousa e Ziraldo.

Neste ano os premiados recebem a estatueta do personagem “Nhô Quim”, de Angelo Agostini, publicado em 30 de janeiro de 1869, na revista semanal “Vida Fluminense”, marcando os 150 anos da primeira publicação de quadrinhos brasileiros.

O Troféu HQMIX, considerado o “Oscar dos Quadrinhos no Brasil”, foi criado em 1988, pela dupla Jal e Gualberto Costa, no programa TV MIX, da TV Gazeta. O prêmio foi apadrinhado pelo então apresentador do programa, Serginho Groisman.

LANÇAMENTO E EXPOSIÇÃO

A publicação traz a vida e obra de Ziraldo ricamente ilustrada e conta com a participação de 85 cartunistas com caricaturas do mestre. Além do Rio de Janeiro, o livro foi lançado em Belém (PA), Belo Horizonte, Sete Lagoas, Ubá, Piracicaba (SP) e Caratinga.

A Editora Melhoramentos vai promover coquetel de lançamento do livro e abertura da exposição “Ziraldo – Ao Mestre Com Carinho”, em São Paulo. A exposição começa amanhã até o dia 31 de outubro, na “Casa Melhoramentos”, rua Tito, 479, Vila Romana, sob curadoria do próprio Edra.