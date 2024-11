Edra é empossado na Cadeira Ziraldo, em noite repleta de homenagens

CARATINGA – No último sábado (23), a Casa Ziraldo de Cultura voltou a receber um bom público para prestigiar os homenageados da noite e a posse do artista caratinguense Elcio Danilo Russo Amorim, o Edra como membro Efetivo Internacional da Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciência, Letras e Artes – FEBACLA, ocupando a cadeira de Ziraldo Alves Pinto, da instituição.

A organização da festa de entrega de condecorações ficou a cargo da Delegacia Cultural da FEBACLA em Caratinga, representada pela poetisa Verônica Moreira, fazendo parte da programação do 1º Circuito Literário Ziraldo Alves Pinto, realizado pelo produtor cultural Edra, dentro das comemorações do “Dia Ziraldo” e os 15 anos da Casa Ziraldo de Cultura, completados na próxima quarta-feira, quando se encerra o circuito, que teve início no dia 24 de outubro, data de nascimento do caratinguense ilustre, Ziraldo.

O professor e escritor José Geraldo Batista também foi empossado como Acadêmico Correspondente, e foram entregues homenagens e condecorações a personalidades e instituições importantes de nossa cidade.

HOMENAGEADOS

Os homenageados: Ana Paula Faustino, Arlete Campos, Claudia Lundgren, Edir Nascimento, Edna Froede, Elzi Russo Amorim, Eroni Mendonça, Eugênio Maria Gomes, Fabrício Santos, Geovanni Corrêa, Gleice Kelly Moreira, Joaninha Fernandes Abraão, José Aylton de Mattos, José Cordeiro, Lígia Maria dos Reis Matos, Luiz Eugênio, Marilene Godinho, Marilza Santos, Marlon Luiz, Mirela Mendes Barbosa, Rejane Nascimento, Ronaldo Gomes Carvalho, Stela Oliveira; as instituições: Casa Ziraldo de Cultura, Academia Caratinguense de Letras, Casarão das Artes e Casa Viva Meraki.