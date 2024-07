Edra assume cadeira “Ziraldo Alves Pinto” como Membro Efetivo Internacional da FEBACLA

A história dos dois artistas caratinguenses novamente se cruza

CARATINGA – No próximo dia 25 de julho, quinta-feira, às 19h30, acontecerá no Auditório Professor Celso Simões Caldeira – Funec (Av. Moacyr de Mattos, 49), o evento de posse acadêmica do cartunista Edra promovido pela FEBACLA – Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes. Na oportunidade, Edra estará lançando a Revista Huai nº 8, com distribuição gratuita.

Durante a ocasião, Verônica Moreira, delegada cultural da FEBACLA em Caratinga, conduzirá a cerimônia de posse acadêmica – Categoria Internacional, do renomado artista, cartunista, escritor e produtor cultural caratinguense, Elcio Danilo Russo Amorim, artisticamente conhecido como Edra, que assumirá a Cadeira de número 353, tendo por patrono “Ziraldo Alves Pinto”, o filho ilustre mais importante de Caratinga, um dos maiores nomes da literatura brasileira e do humor gráfico internacional, que faleceu, aos 91 anos, no último dia 6 de abril.

A indicação do nome do Edra foi imediatamente aceita pelo presidente Dom Alexandre da Silva Camêlo Rurikovich Carvalho. “Sempre fui admiradora fervorosa do trabalho de Edra no cenário artístico e cultural da nossa amada Caratinga. Edra sempre foi uma referência de cultura e é um dos nomes de nossa cidade que mais me inspirou na minha caminhada cultural”, confessa Verônica.

Com trabalhos de expressão nacional e repercussão internacional, Edra tem também em sua história profissional, uma trajetória de dedicação em prol da difusão da vida e obra de Ziraldo, com o qual teve uma relação de fã e amigo, além da preservação da memória de seu legado. “Tudo que venho fazendo em relação ao Ziraldo ao longo de todos estes anos foi espontâneo e movido simplesmente por pura admiração e reconhecimento a grandiosidade do trabalho do Ziraldo, por tudo que ele representa na intelectualidade brasileira culminando no orgulho de ser seu conterrâneo”, declara o artista. “Recebi este convite com uma gama de emoções, que misturam sentimentos de alegria, felicidade, surpresa, agradecimento, reconhecimento, carinho e, se tratando da expressão do nome da cadeira que assumirei também os sentimentos de orgulho, honra, responsabilidade e, sobretudo, de uma magnitude que confesso não me sentir a altura”, completa Edra.