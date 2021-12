Edra anuncia nova publicação sobre o Salão de Humor de Caratinga

CARATINGA – Mesmo diante de tantas adversidades e momentos de crise bastante acentuados nos últimos dois anos, especialmente para aqueles que sobrevivem das artes e da cultura, o cartunista e produtor cultural Edra decidiu realizar o 16º Salão Internacional de Humor de Caratinga este ano, com o tema dedicado aos cartunistas do Brasil e ao Humor gráfico, através do “Festival Jal&Gual” em homenagem a José Alberto Lovetro e Gualbero Costa, que entre tantos feitos, são os criadores do Troféu HQMIX.

O resultado dos trabalhos selecionados será registrado na HUAI nº4 – Humor o Ano Inteiro, que será lançada no dia 29 deste ano. Inicialmente no formato E-book, na plataforma da Amazon e no próximo ano de forma impressa. A publicação traz em sua capa a caricatura da cartunista Laerte, premiada em 1º lugar, de autoria do cartunista cearense Cláudio Duarte.

A iniciativa, pioneira dentre os eventos similares no mundo, enalteceu a profissão e incentivou uma grande confraternização da classe. Cada cartunista pôde prestar a sua homenagem aos colegas de traços através de caricaturas, charges, cartuns e histórias em quadrinhos – categoria implantada nesta edição. “As charges estão perdendo espaço na mídia impressa, as redes sociais recebem conteúdos gratuitamente e os cartunistas, por sua vez, cada vez mais sem mercado, desmotivados sem que o seu trabalho consiga o alcance e a força de outrora. Somam se a estes fatores o fantasma da censura que volta a nos assombrar ameaçando uma liberdade conquistada à duras penas e a dor da perda de tantos baluartes do cartum brasileiro”, desabafa o artista.

Sem premiação em dinheiro, o caráter competitivo ficou irrelevante e o clima descontraído veio à tona. O evento contou com a participação de jovens aspirantes, ávidos a difundirem o seu potencial, junto aos grandes talentos da atualidade e aos cultuados mestres. Os participantes celebraram a criatividade deixando o humor de pano de fundo, dando vazão às brincadeiras entre os colegas de traços, aproveitando uma boa oportunidade de serem alvos, de rirem, de zoarem de si próprios e principalmente de celebrar, com os seus talentos, a amizade e admiração entre os seus pares.

O evento também prestou homenagens artistas, jornalistas, pesquisadores, biógrafos e agitadores culturais que tenham atuado em benefício da Caricatura Brasileira, promovendo eventos de artes, salões de humor, concursos de desenho ou ainda editaram material alternativo, jornais e revistas, além de publicarem livros e artigos na imprensa que ajudaram a evolução e preservação da memória do humor gráfico brasileiro “Acredito, mais do que nunca, que devemos mostrar a nossa resistência através da arte e combater o mal, com humor, sempre! O Salão Internacional de Humor de Caratinga está entre os mais importantes e de maior longevidade do País. Realmente é uma marca que projeta muito Caratinga. Por isso abri mão de muitas coisas para poder, mesmo com todas as dificuldades, realizá-lo de forma mais simples, mas sem perder a qualidade”, finaliza o cartunista Edra.