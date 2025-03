Edital para Programa de Residência Profissional Agrícola aberto em Minas Gerais

Programa é resultado de parceria entre o Sistema Faemg Senar e a Universidade Federal de Viçosa

DA REDAÇÃO – Estudantes do último período e recém-formados da Universidade Federal de Viçosa (UFV), nos cursos de Ciências Agrárias, Administração e Pedagogia já podem se inscrever no Programa de Residência Profissional Agrícola aberto pela instituição em parceria com o Sistema Faemg Senar.

O edital, aberto pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PEC) prevê inscrições até 9 de março. O Programa pretende reforçar a capacitação de profissionais que atuarão no setor agropecuário, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a modernização do campo.

As atividades dos residentes acontecerão em projetos ligados aos eixos: Desenvolvimento da Agropecuária, Mecanização Agrícola, Agricultura e Pecuária de Precisão, Gestão, Projetos Pedagógicos, Tecnologia e Inovação, Assistência Técnica e Gerencial e Promoção Social.

“O conhecimento adquirido na Universidade aliado a práticas de campo serão nossa prioridade para esse projeto, no sentido de enriquecer a formação dos profissionais”, afirma o superintendente do Senar Minas, Celso Furtado Júnior.

Os residentes aprovados receberão bolsas no valor de R$ 1.429,02, por até 12 meses e auxílio-alimentação de R$ 440,00 para uma carga horária de trabalho de 40 horas semanais. O programa propõe ainda bolsa para o professor proponente e orientador, que deverá supervisionar entre um e 10 bolsistas residentes.

As inscrições serão feitas por formulário online. Mais informações disponíveis no Edital e com a Unidade de Apoio a Programas e Projetos (NAPE) pelos telefones (31) 3612-2024 ou (31) 3612-2042, ou pelo e-mail [email protected].

Investimento em educação para o desenvolvimento do agro

O pioneirismo e a relevância da iniciativa para o setor agropecuário foram enfatizados pelo superintendente do Senar Minas, Celso Furtado Júnior. Para ele, “o programa será fundamental para o mercado de trabalho rural e formação de empreendedores para atuarem no campo, além de ampliar a extensão universitária”.

Vale destacar que, em 2024, o setor agropecuário gerou 10808 empregos formais segundo o Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) do Ministério do Trabalho e Previdência. Celso ainda explica que a sede do Sistema Faemg Senar também abrirá as portas para os residentes.

“Na primeira versão do Programa, receberemos cinco residentes que atuarão nas Gerências de Formação Profissional Rural e Promoção Social, do Programa de Assistência Técnica e Gerencial – ATeG, do Agronegócio e da Pedagogia”, explicou.

Parceria com a UFV

A parceria para a implementação do Programa de Residência Profissional Agrícola foi firmada e divulgada durante a abertura oficial da Semana do Fazendeiro da UFV, em setembro de 2024.

Na oportunidade, o reitor da UFV Demetrius David da Silva, afirmou que a atuação conjunta das instituições contribuirá para o processo de curricularização da extensão e para a promoção da inovação tecnológica no meio rural. “A extensão rural é a base para que possamos mudar a realidade da nossa região”, pontuou.

O presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo, destacou a importância de aproximar os saberes acadêmicos da realidade do produtor rural. “A tecnologia que temos dentro dos centros de ensino e pesquisa precisa ser estendida para o povo que tanto precisa. Vamos diminuir essas distâncias acreditando e investindo na ciência e no trabalho”, ressaltou.