EcoRioMinas: Um ano de diversas melhorias na BR-116, em Caratinga

CARATINGA- A EcoRioMinas, responsável pelas BR-116/RJ e MG, BR-493/RJ e BR-465/RJ, está à frente da concessão Rio-Valadares com 726,9 quilômetros, que ligam a capital fluminense ao leste de Minas e no trecho da BR-116. No município de Caratinga os usuários já trafegam em vias completamente recuperadas.

A equipe de obras da concessionária realizou toda a conservação da rodovia, recuperou o pavimento, implantou sinalização vertical (placas) e horizontal (pinturas na via), instalou tachas refletivas, além da limpeza de todo o trecho.

Dentre as intervenções realizadas, vale destacar alguns números: mais de 9 mil toneladas de massa asfáltica foram utilizadas para revitalizar o pavimento; cerca de 10 mil m² de sinalização horizontal (pintura na rodovia) foram realizadas e 468,74 m² de novas placas de sinalização.

Também foram recuperados pontos com problemas em encostas e drenagens em condições emergenciais ao longo de todo o trecho que corta o município.

A EcoRioMinas proporciona uma viagem mais segura e confortável aos usuários e a operação da concessionária também promove uma nova realidade, pois os times de inspeção de tráfego já realizaram mais de 67 mil atendimentos mecânicos, entre suporte com guinchos e remoções de veículos leves/pesados e os atendimentos médicos somam mais de 13 mil.

SOCORRO MECÂNICO

A EcoRioMinas oferece atendimento de socorro mecânico 24h aos usuários da rodovia, inclusive feriados e fins de semana.

Para dar auxílio aos motoristas, a concessionária conta com uma frota composta por guinchos, leves e pesados, carros de inspeção, caminhão-pipa e veículos para resgate de animais na rodovia.

A EcoRioMinas realiza alguns serviços básicos que podem ser realizados na rodovia, como troca de pneus e recarga de bateria. No entanto, a empresa não é responsável por reparos em veículos, troca de peças ou diagnóstico de problemas.

Para acionar o serviço, basta ligar para o número 0800 116 0493 e 0800 116 0465 (deficiente auditivo).

SOCORRO MÉDICO

A EcoRioMinas conta com uma equipe formada por médicos, enfermeiros e socorristas treinados para atender diversos tipos de emergências na rodovia.

Das 29 ambulâncias dispostas ao longo de todo o trecho sob concessão, nove são de suporte avançado, ou seja, realizam o atendimento e transporte de pacientes de alto risco que necessitam de cuidados médicos intensivos. O serviço é gratuito e está disponível 24h, inclusive feriados e finais de semana.

Para solicitar a ajuda da concessionária, basta ligar para o número 0800 116 0493 e 0800 116 0465 (deficiente auditivo).

INSPEÇÃO DE TRÁFEGO

Para garantir a fluidez e zelar pela segurança dos usuários que trafegam pela EcoRioMinas, a concessionária dispõe de viaturas de inspeção que circulam 24h pelas BRs-116, BR-465 e BR-493 RJ/MG, dando o apoio necessário para os motoristas.

As equipes são responsáveis pelo monitoramento das condições da rodovia, fiscalização da faixa de domínio, atendimento aos usuários, sinalização de tráfego e pela verificação das condições de segurança das obras na rodovia, com o objetivo de manter a segurança e a fluidez da via.

Em casos de ocorrências, a equipe de inspeção prestará auxílio inicial no local, até a chegada da equipe de socorro mecânico.