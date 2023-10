EcoRioMinas realiza serviços em diversos trechos das BR-116 RJ e MG, BR-465/RJ e BR-493/RJ

DA REDAÇÃO – Há um ano administrando o sistema rodoviário Rio de Janeiro-Governador Valadares, a EcoRioMinas concluiu o período dos trabalhos iniciais e continua atuando nos serviços de conservação das rodovias. Deste modo, as obras programadas para esta semana, entre os dias 30 de outubro e 05 de novembro, incluem intervenções em diversos trechos do Rio de Janeiro e Minas Gerais, com serviços de recuperação de terraplenos e pavimento, sinalização vertical e horizontal, reparo/recuperação de OAE, fresagem e recomposição, entre outros.

Minas Gerais

Os trabalhos de recuperação de terraplenos no trecho mineiro acontecem entre os quilômetros 440 e 490, nos dois sentidos da via, com interdição de acostamento, passando por municípios como Engenheiro Caldas, Dom Cavati e Inhapim, e no quilômetro 741, pista norte, no município de Leopoldina. Também estão sendo realizados serviços de recuperação de dispositivos de drenagem, entre os kms 588 e 816, nos dois sentidos da via, com interdição de acostamento, alcançando cidades como Manhuaçu, Divino, Laranjal e Além Paraíba. Além disso, ocorrem obras da Praça de Pedágio, no km 664, na altura da cidade de São Francisco da Glória, com atividades de terraplenagem, pavimentação e edificação, com eventuais intervenções de operação pare e siga.

Rio de Janeiro

Na BR-493, no trecho do Rio, ocorrem obras da Praça de Pedágio 8, no km 14, com atividades de terraplenagem e operação pare e siga, entre os km 7 e 10, no período diurno. Já na BR-116, também no Rio, as obras da Praça de Pedágio 7, acontecem no km 118, nos dois sentidos da via, com interdição de uma faixa em cada sentido, no município de Magé. Nas duas obras, estão sendo realizados serviços eventuais no período noturno e para a segurança dos usuários, é importante estar atento à sinalização e desvios nas rodovias.

Nos demais trechos das rodovias do Rio e Minas, ocorrem trabalhos como roçada manual/mecanizada, manutenção e implantação e manutenção de defensa e implantação de sinalização horizontal.

Na maior parte dos trechos, os trabalhos ocorrem das 7h às 17h, podendo se estender até as 22h em alguns pontos. Existe a possibilidade de ocorrer operação “pare e siga”, com a circulação alternada de veículos. A EcoRioMinas solicita aos motoristas que dirijam com atenção e reduzam a velocidade nos trechos em manutenção, que estarão devidamente sinalizados. Vale lembrar que a programação de obras pode ser alterada devido a questões operacionais e condições climáticas.

Canais de atendimento

Por meio do twitter (X) @ecoriominas, os usuários podem acompanhar atualizações sobre o tráfego nas rodovias. Em caso de dúvidas e emergências, basta ligar para 0800 116 0493 e 0800 116 0465 para deficientes auditivos. O serviço é gratuito e funciona 24h.