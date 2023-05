EcoRioMinas realiza obras com operação pare e siga na BR-116 em Caratinga

CARATINGA – A rodovia BR-116 passará por obras de recuperação de pavimento na altura do município de Caratinga, do dia 15 à 30 de maio. A intervenção faz parte do projeto de melhorias para a região.

As obras que compreendem fresagem e recomposição de massa asfáltica, acontecem dos quilômetros 519 ao 530, nos dois sentidos da via, com operação pare e siga, de 20h às 5h.

As atividades fazem parte dos trabalhos iniciais da EcoRioMinas previstas no contrato de concessão e têm prazo de conclusão de até um ano após o início da operação. A concessionária assumiu a administração da Rio-Valadares em 22 de setembro de 2022.

Canais de atendimento

Por meio do twitter @ecoriominas, os usuários podem acompanhar atualizações sobre o tráfego nas rodovias. Em caso de dúvidas e emergências, eles devem ligar para 0800 116 0493 e 0800 116 0465 para deficientes auditivos. O serviço é gratuito e funciona 24h.