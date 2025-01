EcoRioMinas instala pontos de recarga para veículos elétricos em suas Bases Operacionais no Rio de Janeiro e Minas Gerais

DA REDAÇÃO – A EcoRioMinas instalou pontos de recarga para veículos elétricos e híbridos em todas as Bases de Serviços Operacionais, ao longo do trecho sob concessão no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os usuários que estiverem seguindo viagem podem realizar a recarga de emergência em seus veículos, sem custo e com facilidade e segurança. Cada base possui uma vaga destinada ao serviço.

A disponibilização deste serviço está alinhada aos objetivos da Agenda ESG 2030, uma iniciativa do Grupo EcoRodovias, que reafirma seu compromisso com a inovação e a sustentabilidade, alinhando-se às tendências globais, contribuindo para um futuro mais consciente e refletindo a necessidade de reduzir as emissões de carbono e proteger o meio ambiente.

Importante destacar que os pontos de recarga só podem ser utilizados pelos usuários que estiverem passando pela rodovia e precisarem recarregar o veículo. Não é permitido que os usuários deixem seus veículos na bases e voltem para buscar. O recurso é uma alternativa rápida e prática para garantir que a viagem seja feita em segurança.

Confira a localização das Bases de Serviços Operacionais:

Alpercata – BR-116/MG, Km 420+830

Tarumirim – BR-116/MG, Km 461+600

Ubaporanga – BR-116/MG, Km 511+130

Santa Bárbara – BR-116/MG, Km 549+320

Manhuaçu – BR-116/MG, Km 593+320

Divino – BR-116/MG, Km 632+850

Miradouro – BR-116/MG, Km 676+000

Muriaé – BR-116/MG, Km 714+540

Leopoldina – BR-116/MG, Km 747+930

Além Paraíba – BR-116/MG, Km 797+840

Sapucaia – BR-116/RJ, Km 29+900

Teresópolis – BR-116/RJ, Km 77+800

Guapimirim – BR-116/RJ, Km 109+170

Pavuna – BR-116/RJ, Km 172+000

Japeri – BR-116/RJ, Km 211+670

Itaboraí – BR-116/RJ, Km 7+040

Duque de Caxias – BR-116/RJ, Km 51+180

Seropédica – BR-116/RJ, Km 10+720