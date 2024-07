EcoRioMinas executa cronograma de obras nas BR-116 RJ/MG, BR-465/RJ e BR-493/RJ

Os trabalhos de recuperação de terraplenos no trecho mineiro acontecem nos trechos que passam pelos municípios de Alpercata, Caratinga e Manhuaçu

DA REDAÇÃO – A EcoRioMinas disponibilizou o cronograma de obras semanais que contempla melhorias nos trechos das BR-116-MG/RJ, BR-493/RJ e BR-465/RJ entre os dias 29 de julho e 4 de agosto. Com o objetivo de trazer mais segurança e qualidade para os usuários da rodovia, a concessionária realiza uma série de manutenções como roçada mecanizada e manual, poda de árvores, varrição, sinalização em todo o trecho de concessão, entre outras.

Ao avistar a sinalização de obras, a EcoRioMinas reforça a importância de redobrar os cuidados e respeitar as orientações das placas.

Minas Gerais

Os trabalhos de recuperação de terraplenos no trecho mineiro acontecem nos quilômetros 420, 530 e 588, nos dois sentidos da via, com interdição de acostamento, passando pelos municípios de Alpercata, Caratinga e Manhuaçu. Também estão sendo realizados serviços de fresagem e recomposição, entre os quilômetros 670,72 e 815, nos dois sentidos da via, com sinalização de Pare x Siga, passando pelos municípios de Miradouro, Laranjal e Além Paraíba.

Rio de Janeiro

Na BR-116, na Rodovia Presidente Dutra, estão sendo realizados trabalhos de limpeza de drenagem superficial, entre os quilômetros 169 e 214, nos dois sentidos da via, com interdição de faixa, passando pelos municípios de Rio de Janeiro, Belford Roxo e Seropédica. Ainda na Dutra, foram iniciadas as obras de ampliação de capacidade, entre quilômetros 204 e 176, com serviços iniciais de desmatamento e limpeza.

No trecho da Serra Rio-Teresópolis, na BR-116/RJ, estão sendo realizadas obras de contenção de encostas e reabilitação da sinalização horizontal, nos kms 98+500, 95 e 94+200. Durante o período do serviço será adotado o sistema Pare x Siga, de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h. Já entre os kms 100 e 101, estão sendo executados serviços de recuperação de pavimento rígido, com o sistema de pare x siga durante todo o período da obra.

Também na BR-116/ RJ, estão sendo feitas obras de implantação de um divisor central (barreira New Jersey) no km 92+700, na altura do Alto Soberbo. As intervenções serão realizadas no eixo da pista e será adotado sistema Pare x Siga, às terças, quartas e quintas-feiras, para segurança dos usuários e melhor fluidez dos serviços.

Nos demais trechos do Rio e Minas, também ocorrem trabalhos como manutenção de defensas, terraplanagem e roçada manual.

A maior parte dos trabalhos ocorrem das 7h às 17h, podendo se estender até as 22h em alguns pontos. Vale lembrar que a programação de obras pode ser alterada devido a questões operacionais e condições climáticas.

Por meio do Twitter (X) @ecoriominas, os usuários podem acompanhar atualizações sobre o tráfego nas rodovias.

Canais de atendimento

Em caso de dúvidas e emergências, basta ligar para 0800 116 0493 e 0800 116 0465 para deficientes auditivos. O serviço é gratuito e funciona 24h.