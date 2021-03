Dúvidas e descumprimento de normas no primeiro dia da Onda Roxa

Alguns estabelecimentos comerciais não essenciais funcionaram e aglomeração nas imediações de banco se repetiu

CARATINGA- As primeiras horas da Onda Roxa em Caratinga foram marcadas por alguns estabelecimentos não essenciais abertos. Outros cumpriram a determinação e fecharam suas portas, optando por canais virtuais para realização de suas vendas; em algumas situações, as lojas realizavam os atendimentos de portas fechadas ou no balcão.

Os bancos são considerados essenciais, mas, as normas tratam da necessidade de cumprimento de medidas de distanciamento e uso obrigatório de máscara. Como de costume, nas imediações da Caixa Econômica Federal, muitas pessoas aguardavam atendimento, sem qualquer distanciamento ou uso do item de proteção.

Pela manhã, a Secretaria de Saúde se reuniu com os responsáveis pela fiscalização dos estabelecimentos, para organizar e repassar instruções a respeito dos trabalhos. Deste modo, somente no período da tarde que, efetivamente, fiscais foram vistos pela área central. A princípio, o trabalho de orientação foi priorizado em cada estabelecimento que estava funcionando sem se tratar de atividade essencial; é o caso de uma academia que precisou fechar as suas portas.

Dentre os comerciantes, muitos tinham dúvidas se precisavam aguardar a publicação de um decreto para que as medidas tivessem início, no entanto, foram informados de que o protocolo já estava em vigor.

A reportagem procurou a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga, questionando mais detalhes sobre as ações de fiscalização, no entanto, até o fechamento desta edição, não houve resposta.