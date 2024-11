Polícia Militar apreende quase 600 buchas de maconha, três granadas, arma de fogo, munições e crack

CARATINGA – Na noite dessa quarta-feira (30/10), a Polícia Militar deu um duro golpe contra o tráfico de drogas em uma operação que resultou na apreensão de um menor de 17 anos, quase 600 buchas de maconha, três granadas, arma de fogo, munições e crack.

A ação foi desencadeada na rua Tupy, no bairro Santa Zita, após inúmeras denúncias via 181 sobre tráfico de drogas em uma casa.

Os militares observaram uma movimentação suspeita de pessoas entrando e saindo de uma residência. Ao se aproximar da casa, avistaram um adolescente, que ao notar a presença policial, tentou fugir pela janela, com um objeto escuro nas mãos. Ele pulou por diversos quintais da vizinhança, mas acabou sendo detido pelas equipes que cercavam o local.

Durante as buscas na residência, os policiais encontraram uma grande quantidade de maconha, distribuída em barras e embalagens menores, prontas para venda, identificadas com etiquetas “CPX do Escadão” e o preço de R$10,00 ou R$ 20,00 por unidade, dependendo da quantidade.

Além disso, também foram localizadas substâncias semelhantes a crack, três granadas e um recipiente contendo 30 munições calibre 9mm.

O adolescente admitiu estar na residência e disse ter fugido por medo de ser apreendido. A PM encontrou ainda uma bolsa com roupas, um celular do menor e uma bolsa de cor preta contendo mais drogas, além de sete impressões de cartelas para identificação das substâncias. Em continuidade às buscas, foi localizada uma pistola calibre 9mm com treze munições, escondida debaixo de um pé de limão no quintal.

Após a apreensão, o adolescente foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil, onde foi realizado o registro da ocorrência. O menor foi acompanhado por uma conselheira tutelar, que ficou responsável por ele.