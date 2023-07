Durante confusão, homem é atingido com pedrada na cabeça

CARATINGA- Um homem de 53 anos foi atingido com uma pedrada na cabeça na noite dessa terça-feira (4) na rua Professor Olinto. Um menor foi apreendido acusado de ser o agressor.

A Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma briga em que um homem teria sido agredido com uma pedrada na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima até o hospital onde foi atendido, sendo realizado sutura no couro cabeludo e colocado em observação, porém sem risco de morte.

Retornando até a rua Professor Olinto, a PM recebeu informações sobre a autoria do delito e após rastreamento, encontraram o menor. Segundo o adolescente, a vítima estava xingando um casal, que é dono de um mercadinho na mesma rua. O menor disse que pediu para que a vítima não fizesse mais aquilo, momento em que a vítima começou a gritar, pedindo a ele para agredi-lo, então ele pegou uma pedra que estava na rua e jogou contra a cabeça da vítima, saindo do local logo em seguida.

O menor foi conduzido juntamente com sua representante legal e após assinar o termo de compromisso para comparecerem ao juizado competente, sendo liberado após a assinatura.