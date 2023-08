Duplo latrocínio na zona rural de Espera Feliz

ESPERA FELIZ – Um duplo latrocínio foi registrado na tarde deste domingo (6) no córrego Pedra Bonita, zona rural de Espera Feliz. Cerca de 4 mil reais foram roubados.

A Polícia Militar foi acionada para comparecer onde havia ocorrido o crime. A irmã de uma das vítimas disse que havia registrado o desaparecimento de seu irmão há alguns dias e após localizar uma foice próximo à residência de um outro morador do córrego, que também não era visto há dias, fez contato com o proprietário do imóvel e ao abrirem a casa, localizaram os corpos das duas vítimas, ambas de 61 anos, com ferimentos provocados por objeto cortante.

Os militares levantaram informações que uma das vítimas havia sacado, na véspera de seu desaparecimento, aproximadamente R$4.000,00 de valor retroativo de aposentadoria.

As equipes policiais iniciaram as diligências chegando ao nome de um suspeito.

A PM segue em rastreamento para localizar o autor do crime. A população pode auxiliar através de denúncias pelo disque denúncia unificado, 181 ou pelo 190.