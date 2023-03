Duplo homicídio no bairro Santo Antônio, em Simonésia

SIMONÉSIA – Um duplo homicídio foi registrado na noite desta segunda-feira (27/2) na rua Antônio Maurício de Oliveira, bairro Santo Antônio, em Simonésia. As vítimas são Robson da Silva Pires, 19 anos, e Talibe Reis Costa, 16.

A Polícia Militar tomou conhecimento que estavam acontecendo disparos de arma de fogo no bairro Santo Antônio em Simonésia. De imediato, equipes da PM se deslocaram até o local, onde constaram que se tratava de um duplo homicídio, identificando as vítimas Robson e Talibe, “sendo que ambas possuíam envolvimento com o tráfico de drogas”, frisa a PM.

Após a chegada da perícia da Polícia Civil foi verificado que em Robson havia 33 lesões perfuro contusas e além de escoriações na cabeça, tronco e membros superior e inferior. Na vítima de 16 anos, foram constatadas cinco lesões perfuro contusas na cabeça e troco.

No local foram recolhidos, 41 estojos calibre 9mm, 23 chumbos entre fragmentos e projétil intacto, uma munição 9mm intacta, um tablete de maconha e uma pedra de cocaína petrificada.

As equipes da PM, comandadas pelo tenente Lopes, realizaram diversas diligências, a fim de levantarem informações sobre autoria deste crime. Segundo informações, os autores teriam fugido no sentido de um rio próximo à residência onde aconteceu o crime. Desta forma foram realizadas buscas, mas sem êxito quanto a localização dos autores.

Durante o rastreamento, um indivíduo foi abordado e durante buscas na residência dele foram localizados entorpecentes, sendo dois tabletes, seis buchas e uma porção de maconha, uma balança de precisão, R$ 67,00, um caderno de anotações e material para preparo e venda de drogas. Diante da situação, o autor de 26 anos, oriundo do Espírito Santo, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido a Delegacia de Polícia Civil.

Foi feito rastreamento, mas nenhum suspeito tinha sido detido até o final dessa edição.