DUPLO HOMICÍDIO EM SIMONÉSIA

Autor já foi identificado, trata-se do companheiro de uma das vítimas. Ele é procurado pela Polícia

SIMONÉSIA – Um duplo homicídio foi registrado na manhã desta terça-feira (1) no córrego dos Eliotas, distrito de São Simão do Rio Preto, zona rural de Simonésia. As vítimas são Vanessa da Silva Pereira, 35 anos, e sua filha Rayanne Vitória Pereira Mota, 15. O autor, 44, já foi identificado. Trata-se de um indivíduo que mantinha relacionamento com Vanessa.

A Polícia Militar foi acionada a respeito do crime. No local, a equipe deparou com Vanessa caída no terreiro da casa, com lesões na cabeça e sem os sinais vitais e no interior da casa, Rayanne foi localizada também com ferimentos na região da cabeça e sem os sinais vitais.

Os militares levantaram informações que a vítima estava grávida de 5 meses e possuía um relacionamento com o autor, há aproximadamente um ano, e eles brigavam bastante; e em razão de uma briga ocorrida na noite anterior ao fato, ele havia saído de casa e por volta das 6h retornou a pedido da vítima para que pudessem reatar.

Posteriormente, o autor teria saído da residência das vítimas por volta das 8h e enviado uma mensagem a um vizinho para que fosse ao local, pois a vítima estaria passando mal.

As equipes iniciaram diligências a fim de tentar localizar e prender o autor, mas ele ainda não foi encontrado.

Não há registros policiais anteriores envolvendo o casal. O autor já possuía passagem policial por envolvimento em crime de homicídio e já chegou a ser preso também por crime de violência doméstica contra outra mulher.

A PM segue em rastreamento para localizar o autor do crime. A população pode auxiliar através de denúncias pelo disque denúncia unificado, 181 ou pelo telefone de emergências policiais 190.