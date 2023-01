DUPLO HOMICÍDIO EM SÃO SEBASTIÃO DO BATATAL

Duas mulheres foram mortas a tiros. Caçada pelo suspeito inclui até helicóptero

UBAPORANGA – No final da tarde desta terça-feira (10), duas mortes chocaram Ubaporanga. O duplo homicídio foi registrado no distrito de São Sebastião do Batatal. As vítimas são Maria Lúcia Pereira Coelho, 58 anos, e Geralda da Costa Lourenço Souza, 60. Conforme levantamentos feitos pela Polícia Militar, o suspeito é Dionísio Marcelino Ribeiro, 51 anos. Durante toda quarta-feira (11), os militares realizaram operação para encontrá-lo, com uso até de helicóptero, porém ele não tinha sido localizado até o final dessa edição.

Segundo informações, Dionísio matou Maria Lúcia, que é sogra de seu filho. Durante a fuga, ele se encontrou com Geralda e cometeu mais um homicídio, aparentemente sem qualquer motivação.

Ainda na tarde de terça-feira (10), assim que a notícia deste duplo homicídio se espalhou pelas redes sociais, várias versões foram divulgadas, inclusive uma que dizia que Dionísio estaria atirando em várias pessoas. No entanto, essa informação não procedia.

Na madrugada dessa quarta-feira (11), o capitão Wallace Miranda esteve no destacamento de Ubaporanga. Segundo o oficial da Polícia Militar, a informação era que o suspeito teria baleado duas pessoas. “Chegamos a localizar o veículo que ele estava fugindo. A princípio estava tendo problemas familiares. Uma das mulheres era sogra do filho dele e a outra não tem parentesco”, disse.

Ainda segundo o capitão, provavelmente o suspeito está armado, mas não houve disparo contra outras pessoas.

Nesta quarta-feira, a PM fez várias incursões nas proximidades de onde o carro abandonado por Dionísio foi deixado, porém ele não tinha sido localizado até o final dessa edição.