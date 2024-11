Duplo homicídio em Ponte Nova

PONTE NOVA – Na noite desta segunda-feira (18), um duplo homicídio foi registrado no km 5 da BR-262, em Ponte Nova. As vítimas, 25 e 29 anos, foram mortas a tiros. Segundo a Polícia Militar, ambas possuíam envolvimento com o tráfico de drogas.

Inicialmente a PM foi chamada para atender um acidente de trânsito, mas quando chegou ao local, encontrou as vítimas caídas ao solo e com perfurações pelo corpo. Elas estavam ao lado de uma moto. A vítima de 29 anos já estava morta, mas a vítima de 25 anos chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu aos ferimentos. Durante o atendimento, a vítima evoluiu para um quadro cardiorrespiratório enquanto estava entubada. A equipe médica realizou 30 minutos de manobras de ressuscitação cardiopulmonar, mas não obteve sucesso. O tiros acertaram o abdômen e o tórax desta vítima.

Segundo informações da PM, ambas as vítimas haviam saído de um pesque e pague momentos antes do crime.

Durante as diligências, outra testemunha que estava com as vítimas no pesque e pagou apresentou nervosismo ao ser abordada pela polícia. Ela relatou que as vítimas vieram do local por volta das 18h30, informação que a polícia investiga por meio de imagens de câmeras de segurança.

No local do crime e durante as buscas, foram apreendidos R$ 1.819,00, dois smartphones e um projetil.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas possuíam histórico de envolvimento com tráfico de drogas na região. “Há relatos de que estariam comemorando uma transação relacionada ao tráfico no pesque e pague um pouco antes do ocorrido”, informou a PM.

Nenhum suspeito foi detido até o momento. A Polícia solicita que qualquer informação que possa ajudar na investigação seja comunicada anonimamente por meio do telefone 181 ou 190.