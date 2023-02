Duplo homicídio é registrado em Simonésia e PM procura por autores

.

Na noite de segunda-feira, 27/02, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Santo Antônio, em Simonésia. Ao chegarem ao local, na Rua Antônio Maurício de Oliveira, as equipes da PM encontraram duas vítimas de um duplo homicídio identificadas como Robson da Silva Pires, 19 anos, e Talibe Reis Costa, 16 anos. Segundo a PM, ambos tinham envolvimento com o tráfico de drogas.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou que Robson da Silva Pires apresentava 33 perfurações, além de escoriações na cabeça, tronco e braços e pernas. Já Talibe Reis Costa tinha cinco perfurações a bala na cabeça e tronco. No local do crime, foram encontrados 41 estojos calibre 9mm, 23 chumbos, uma munição 9mm intacta, um tablete de maconha e uma pedra de cocaína petrificada.

A PM, comandada pelo Tenente Lopes, realizou diversas diligências para levantar informações sobre a autoria do crime. Segundo informações, os autores teriam fugido em direção a um rio próximo à residência onde aconteceu o crime. As buscas no local não tiveram êxito na localização dos autores.

Durante as buscas, um indivíduo de 26 anos, oriundo do Espírito Santo, foi abordado pela PM. Em sua residência foram encontrados dois tabletes, seis buchas e uma porção de maconha, uma balança de precisão, R$ 67,00, um caderno de anotações e material para preparo e venda de drogas. O indivíduo foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

A PM permanece em diligências a fim de identificar e prender os autores do duplo homicídio. Denúncias podem ser realizadas através do telefone 190 ou Disque Denúncia 181, e o sigilo é absoluto.