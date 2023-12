Dupla procura dono de bar para matá-lo e executa outra pessoa em Iapu

Escreva uma legenda… Vítima pode ter sido assassinada por engano no distrito de São Sebastião da Barra no fim da tarde de quarta-feira

IAPU – Eraldo da Silveira, de 38 anos, foi morto com dois tiros no fim da tarde de quarta-feira (6) no distrito de São Sebastião da Barra, em Iapu. A vítima foi baleada por uma dupla que estava à procura do dono de um bar na localidade. Como não encontraram o alvo, o autor armado disparou uma arma de fogo contra a vítima, possivelmente por engano.

Fontes da Polícia Militar disseram que o crime foi praticado nas proximidades da praça Henrique Barra. Dois autores em uma moto Suzuki Yes na cor preta chegaram na localidade e foram para o bar de A.L.G., de 31 anos. Um deles empunhava uma arma de fogo, conforme testemunhas, e os dois com capacetes de motociclismo para dificultar a identificação.

O comerciante viu os autores e, temendo algo de ruim, conseguiu fugir do bar sem ser visto pelos criminosos. Ele se refugiou em uma agência dos Correios nas proximidades. A dupla entrou no estabelecimento de A.L. procurando pelo alvo e mandando que todos os clientes saíssem do local.

Neste tempo, Eraldo saiu correndo e buscou abrigo em uma casa de carne, quando o criminoso armado foi atrás. O autor mandou que as pessoas saíssem do estabelecimento querendo saber onde estava o A.L., enquanto foi aos fundos e disparou a arma duas vezes contra Eraldo que tentava se esconder.

Em seguida, o atirador correu até a moto e, com o comparsa, ambos os autores fugiram sentido ao município de Naque, possivelmente para atravessar o rio Doce na balsa. Contudo, ela não está funcionando e a dupla não foi vista naquela região. Os assassinos, dois suspeitos que foram denunciados anonimamente, não foram localizados até o final dessa edição.

Homem atingido pelos tiros morreu a caminho do hospital em Ipatinga

A vítima baleada foi socorrida em uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde de Iapu e encaminhada ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. O ferido não resistiu, vindo a falecer antes de receber atendimento médico. Eraldo foi baleado em uma das pernas e na barriga, segundo informações apuradas pela PM.

O dono do bar, que depois da fuga dos autores, foi para casa de familiares em outra cidade. Os PMs conseguiram encontrá-lo para colher informações acerca dos fatos. O comerciante alegou que não tem qualquer desavença, dívidas ou ameaças. Contudo, teve um atrito com um indivíduo por não pagamento de uma conta no bar, mas depois disso não tiveram mais contato.

Fonte: Diário do Aço