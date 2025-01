Dupla presa por tráfico no bairro Santa Luzia

MANHUAÇU – Dois jovens, 22 e 26 anos, foram presos por tráfico de drogas nesta quarta-feira (29). O fato foi registrado no bairro Santa Luzia, em Manhuaçu, e resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes.

Durante operação, equipes do Tático Móvel e Grupo Especial para Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida (GEPMOR) viram os jovens tentando dispensar materiais nas casas vizinhas. Durante a abordagem, ambos foram presos e assumiram a posse dos materiais encontrados.

Foram localizados ao todo, uma barra, três tabletes, 15 buchas e dois invólucros de maconha, dez pedras de crack, cinco telefones celulares, uma balança de precisão e R$ 947,00 em dinheiro.

Os autores foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido para as providências legais. “Vale ressaltar que os autores possuem passagens policiais por envolvimento com grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas e porte de arma de fogo”, frisa a PM.