Dupla é presa por furtar 500 kg de cabos telefônicos

MANHUAÇU – Dois homens, de 21 e 35 anos, foram presos na manhã desta quinta-feira (5) em Realeza, distrito de Manhuaçu, após furtarem cerca de 500 quilos de cabos telefônicos no centro da cidade.

A ação envolveu a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar que conseguiram localizar e prender os suspeitos em flagrante.

Segundo Edson Rhodes, da PRF, a operação começou por volta das 9h30, quando a PM informou que um veículo suspeito estava em direção a Realeza. “O furto foi identificado por uma testemunha, funcionária da empresa responsável pela manutenção dos cabos, que repassou as informações do veículo usado pelos criminosos”, explicou Rhodes.

A PRF deslocou uma guarnição para o entroncamento das BRs 262 e 116, onde localizaram o carro suspeito estacionado no pátio do posto Barrigão.

No entanto, os ocupantes haviam abandonado o veículo e seguiam a pé nas proximidades. “Observamos dois indivíduos com características atípicas e fomos até eles. Ao perceberem nossa aproximação, fugiram a pé, mas conseguimos capturá-los no pátio do posto”, detalhou Rhodes.

Durante a abordagem, os suspeitos admitiram a autoria do furto e afirmaram já ter praticado outros crimes semelhantes, inclusive no Espírito Santo.

Um deles possui antecedentes criminais por furto qualificado, e o outro por tráfico de drogas. O veículo usado na ação não tinha registro de furto ou roubo.

Durante a tentativa de fuga dos suspeitos, um dos policiais efetuou disparos para intimidá-los. Um dos tiros atingiu o pneu de um veículo que transitava pela rodovia, mas ninguém se feriu.

Todo o material furtado foi recuperado e encaminhado, junto aos suspeitos e ao veículo, para a Polícia Civil, onde o flagrante foi lavrado.

O caso segue sob investigação para apurar outros possíveis envolvidos ou crimes relacionados.

João Vitor Nunes