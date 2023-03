Dupla é presa após pichações em prédio de 24 andares no Centro de Manhuaçu

Duas pessoas foram presas suspeitas de participar de pichações em um prédio na área central de Manhuaçu neste domingo (12). O edifício, de 24 andares, não possui moradores, mas a ação criminosa foi flagrada pelo dono de um dos apartamentos, que acionou a Polícia Militar.

Segundo a denúncia, o autor estava suspenso por cordas ao realizar as pichações. No entanto, quando os militares chegaram ao local ele já havia fugido e não foi mais localizado.

Durante o rastreamento, dois suspeitos, de 21 e 41 anos, que teriam dado apoio à ação, foram localizados e detidos. No carro em que eles estavam, foram encontrados vários recipientes de tinta spray, cordas e produtos inflamáveis.

Segundo a PM, os homens disseram que são de Belo Horizonte e estavam em Manhuaçu para realizar um trabalho de plotagem em carros de uma autoescola. Os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido. O veículo utilizado por eles foi removido ao pátio credenciado ao Detran.

De acordo com a legislação, pichar áreas públicas ou particulares é crime no Brasil. A lei prevê multa e prisão de três meses a um ano e proíbe a venda de tinta spray a menores de 18 anos.

O prédio

O prédio é uma das construções mais icônicas de Manhuaçu por conta do tamanho. O imóvel não conta com moradores, por isso a demora para acionamento da Polícia Militar. Há cerca de 10 anos, a obra de finalização do imóvel caminha a passos lentos após uma série de embargos e ações judiciais decorrentes da falência do construtor, que acabou morrendo anos depois. Após acordos, os proprietários dos apartamentos têm prosseguido com as obras internamente.

Fonte: G1