Dupla é condenada a mais de 20 anos por latrocínio contra motorista de aplicativo em Caratinga

CARATINGA- Dois homens foram condenados pelo crime de latrocínio contra a motorista de aplicativo Sirlene Martins da Silva Salazar, 54 anos, ocorrido em julho de 2024, na cidade de Caratinga.

Genilson Luciano Oliveira Campos foi condenado a 24 anos e 10 meses de prisão em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 21 dias/multa. Ele teve como atenuantes a menoridade relativa (atenuante aplicável aos réus menores de 21 anos ao tempo do fato) e a confissão espontânea.

Já Alisson Fernandes da Silva foi condenado a 31 anos de prisão em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 27 dias/multa.

Eles não poderão recorrer em liberdade.

O CRIME

Tudo teve início no dia 26 de julho de 2024, por volta de 12h54. A investigação apurou que Genilson e Alisson planejaram o roubo de um automóvel. O acordo era que Genilson abordaria um veículo de aplicativo e, durante a viagem, pegaria Alisson para juntos executarem o crime.

A vítima, que atuava como motorista de aplicativo de transporte urbano, estava com seu veículo estacionado em seu ponto de trabalho. Conforme apurado, Genilson abordou a vítima e solicitou uma corrida. Durante o trajeto, ele solicitou que a vítima se deslocasse até determinado local para que Alisson embarcasse, o que foi atendido pela vítima.

Após o embarque de Alisson, a dupla ordenou que a vítima se dirigisse a um local afastado na zona rural, onde anunciaram o assalto e com a vítima dominada, conduziram o veículo até uma lavoura de café, distante da estrada vicinal. A vítima foi estrangulada.

Após a execução da vítima, eles abandonaram o corpo próximo à lavoura de café. Mais tarde, retornaram ao local, colocaram o corpo da vítima no porta-malas do veículo e o levaram até uma área de mata com vegetação alta, onde ocultaram o cadáver, na zona rural de Santa Rita de Minas.

Após ocultar o cadáver, os criminosos voltaram para a área urbana de Caratinga, transitando por horas no veículo da vítima pelas ruas de Caratinga. Além do veículo Hyundai/Creta Comfort de cor azul, eles levaram uma carteira contendo cartões bancários e dinheiro.

Mais tarde, ao tomar conhecimento de que as autoridades estavam à procura do veículo, ele foi abandonado na Avenida Moacir de Mattos.

Na tarde do dia seguinte, Alisson fugiu da cidade, pegando um ônibus com destino a Timóteo. Já Genilson tentou se esconder na região em que residia, mas, no dia 28 de julho foi encontrado por populares e levado às proximidades da Delegacia de Polícia Civil. No entanto, conseguiu escapar e uma nova ação conjunta entre Polícia Militar e populares, resultou na captura do criminoso, que foi preso em uma residência na região central de Caratinga.

Após a prisão, ele indicou aos policiais o local onde estava o corpo da vítima. O segundo acusado foi preso, posteriormente, em agosto de 2024, em João Monlevade.