Dupla detida por tráfico de drogas em Sericita

SERICITA – A Polícia Militar realizou nesta quarta-feira (12), uma operação no combate ao tráfico de drogas, no bairro Sol Nascente, em Sericita. A ação, desencadeada após uma denúncia anônima, conduziu à prisão de dois homens acusados de tráfico.

Na ação, a polícia encontrou e apreendeu materiais ilícitos incluindo nove pedras de crack, dois papelotes de cocaína e uma quantia de R$ 350,00 em dinheiro. Após a abordagem e buscas minuciosas no perímetro, os suspeitos foram detidos e os entorpecentes apreendidos.

Os indivíduos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências legais. “A operação reforça o compromisso das forças de segurança em combater o tráfico de substâncias ilícitas na região, com apoio contínuo da comunidade. Informações podem ser feitas pela comunidade no 190 telefone de emergência ou 181 disque denúncia unificado”.