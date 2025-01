Dupla detida por furto de motocicleta

IMBÉ DE MINAS – Dois jovens, ambos com 21 anos, foram detidos neste domingo (26) por furto de motocicleta. A ocorrência foi registrada distrito dos Manducas, zona rural de Imbé de Minas.

Durante patrulhamento, a guarnição PM foi informada por populares que haviam dois indivíduos circulando pelo local em uma motocicleta, observando os veículos locais e aparentando estar com a intenção de furtar motocicletas.

Desta forma, após tomar conhecimento da situação, a guarnição PM localizou e abordou os indivíduos. Durante a entrevista aos suspeitos, eles confessaram que teriam furtado a motocicleta que estavam usando em uma festa de cavalgada no município de Ubaporanga, no distrito de São Sebastião do Batatal.

Diante do exposto os militares conseguiram localizar o responsável pela motocicleta, acionaram o serviço de remoção e conduziram os envolvidos até a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais subsequentes.