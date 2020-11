Dupla caratinguense conquista título no futevôlei em BH

DA REDAÇÃO- Os atletas Lucas Santos e Rheryson de Oliveira da equipe The Shamps de Caratinga participaram no dia 13 de novembro, em Belo Horizonte, do Torneio do Taffa de futevôlei. O evento relâmpago foi realizado na Arena BH Beach e contou com a participação de 16 duplas na categoria Intermediário.

O atleta Lucas Santos já possui grande experiência em competições em Belo Horizonte, diferentemente do atleta Rheryson que disputou sua primeira competição na capital mineira, sendo elogiado após o evento pelo desempenho. Os atletas caratinguenses sagraram-se campeões. A equipe The Shamps de futevôlei é apoiada pelo Programa Bolsa Atleta Caratinga.