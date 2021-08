Duda Mendes, a digital influencer de apenas 11 anos

CARATINGA – Ser influencer não é apenas uma exclusividade de adultos descolados. Como o monitoramento e o apoio dos pais, os pequenos influenciadores digitais têm ganhado o coração e os likes de muitos internautas, garantido muitos seguidores. Esse é o caso da caratinguense Maria Eduarda Mendes Soares, a Duda Mendes, de apenas 11 anos.

Com 121 mil seguidores em seu perfil @dudamendeso, a garota é apaixonada por moda, ama fazer maquiagens e as famosas “dancinhas” no tik tok. Duda Mendes participou no “Conectados com Marcy Lopes” e contou um pouco de sua rotina.

Com quantos anos você começou a ser uma digital influencer?

Sete anos

Qual conteúdo que você mais gosta de produzir em seu Instagram?

Gosto muito de fazer dancinhas e challenge (maquiagem).

E também gosto de fazer divulgação, mostrar as coisas que ganho, que sempre vem com muito amor e carinho.

Sua família te ajuda e acompanha o conteúdo que você posta?

Sim. Minha mãe que administra minha conta, ela que cria todos os conteúdos, faz fotos, vídeos, edições, e etc.

O que gosta de fazer durante o dia?

Gosto de estudar, brincar, dançar, ver série, e ficar no celular.

Qual digital influencer você mais gosta?

Tem alguns como a Luara, a Vanessa Lopes e a Clara Gnds.

Você gosta de gravar tik tok. Qual é o seu preferido?

Gosto de gravar dancinhas

Você já ganha dinheiro com as suas divulgações na internet?

Sim. Trabalhamos com divulgação através do Feed e Stories, de acordo com a preferência das nossas parcerias.

Seu trabalho é reconhecido em outras regiões, ou só em Caratinga?

Tenho seguidores do Brasil inteiro, e com isso tenho parcerias de outros estados também.

Qual seu maior sonho?

Conhecer a Disney

Como você cuida dos seus estudos, você tira boas notas?

Sim, apesar de criar bastante conteúdo como influencer, meus estudos sempre estiveram em primeiro lugar. Diariamente tenho uma rotina de 2h de estudos, além das aulas.

O que você quer para seu futuro?

Pretendo fazer Medicina Veterinária. Crescer e ser reconhecida cada vez mais como digital influencer.

Você acha que está aproveitando a sua infância?

Sim. Gosto muito de brincar, de ir pra roça e ter contato com a natureza, gosto de brincar com minha irmãzinha.

PING-PONG

FAMÍLIA: Tudo

ESTILO: Fashion

FUTURO: À Deus pertence

MÚSICA: ‘Morena’ (Luan Santana)

COMIDA: Churrasco, brigadeiro, pão de queijo… (impossível responder com somente uma palavra)

ÍDOLO: Deus

COR PREFERIDA: Azul