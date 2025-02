Duas vítimas de homicídio tentado continuam internadas

Crime aconteceu na noite do último sábado (8), no bairro Santa Cruz

CARATINGA – Três jovens foram baleados na rua Diógenes Vidigal, no bairro Santa Cruz, nesse último sábado (8). A vítima de 20 anos, que estava em estado gravíssimo, foi transferida para o hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, para uma neurocirurgia. O jovem de 21 anos estava internado no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, estável, ar ambiente e orientado. O adolescente de 16 anos já recebeu alta. Essas eram a informações até o final desta edição.

O CASO

Na noite desse sábado(8), por volta das 23h, a Polícia Militar recebeu informações de que haviam indivíduos feridos por disparos de arma de fogo na rua Diógenes Vidigal, bairro Santa Cruz, em Caratinga.

De imediato, várias equipes deslocaram para o local, sendo encontrada uma vítima, 20 anos, dentro da residência, ferido com um disparo na cabeça. Na residência também havia sangue e cápsulas deflagradas espalhadas pelo chão.

Durante o atendimento, chegou informação de que outras duas vítimas haviam sido socorridas para o hospital com ferimentos por disparos de arma de fogo.

Foi apurado ainda que no local o autor do crime teria pulado muros e estava fugindo. Com a possibilidade de efetuar a prisão do autor, o quarteirão, em torno do local dos fatos, foi cercado por diversas equipes do turno.

Durante cerco, a guarnição PM, composta pelo sargento Silva Júnior e cabo Igor, conseguiu deter o autor que tentava fugir adentrando em um beco. O autor tentou resistir, porém foi contido com apoio de outras equipes.

Durante as buscas pelo trajeto da fuga do autor, tenente Danilo localizou a arma de fogo utilizada no crime, uma pistola 380.

Perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e realizou os trabalhos de praxe. Foram recolhidas na residência cápsulas deflagradas, munições 380, drogas e um rádio comunicador.

Em contato com as vítimas, jovem de 21 anos e um adolescente, masculino de 16 anos, eles relataram que estavam todos juntos na residência fazendo uso de drogas.

Ainda segundo as vítimas, o autor estava de posse da pistola e munições, momento em que inesperadamente desferiu um disparo na cabeça da vítima de 20 anos.

Ao perceberem a situação, as vítimas correram, porém, o autor também conseguiu alvejar a vítima de 21 anos e o adolescente, ambos na região do tórax.

Ainda segundo eles, havia um segundo menor de idade, adolescente masculino de 16 anos, que conseguiu fugir sem ser atingido.

A vítima de 21 anos foi atingida por dois disparos de arma de fogo, sendo um no peito e outro no flanco esquerdo. O adolescente de 16 anos foi alvejado por um disparo no peito com orifício de saída e a vítima em estado mais grave foi alvejado por um disparo na cabeça.