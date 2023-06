Duas tentativas de homicídios registradas em Manhuaçu

Autores foram presos em flagrante pela PM. Num dos casos, frentista teria sido esfaqueado por engano

MANHUAÇU – Neste domingo (18), duas tentativas de homicídio foram registradas em Manhuaçu. Os crimes ocorreram nos bairros Engenho da Serra e São Jorge. Num dos casos, frentista teria sido esfaqueado por engano. Os autores foram presos pela Polícia Militar.

Engenho da Serra

A Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma tentativa de homicídio ocorrida no bairro Engenho da Serra. Em contato com a vítima, de 38 anos, ela informou que um indivíduo, o qual conhece, mas não sabe o nome, se aproximou dela e efetuou vários disparos de arma de fogo em sua direção, sendo atingido por um dos disparos no abdômen devido ao fato de ter entrado em luta corporal com o autor.

As equipes iniciaram as diligências e conseguiram localizar e prender o autor de 20 anos. Ele confirmou ter disparado a arma de fogo contra a vítima, porém disse que foi a vítima que tentou agredi-lo com uma faca, motivo pelo qual foi em casa, buscou a arma e atirou contra ela.

A vítima foi socorrida e permaneceu internada em observação e não corre risco de morte.

O autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil juntamente com a arma de fogo apreendida, um revólver calibre 38 com três munições intactas.

Bairro São Jorge

Por volta das 13h40 deste domingo, a PM foi acionada para comparecer ao bairro São Jorge, próximo ao ‘Trevo do Cafeicultor’, onde havia ocorrido uma tentativa de homicídio.

De imediato as equipes deslocaram para o local, sendo informadas onde o autor se encontrava. Os militares conseguiram abordar o autor e ao ser realizada busca pessoal, foi localizada em sua cintura uma faca com aproximadamente 20 centímetros de lâmina, a qual foi apreendida.

Os militares levantaram informações que o autor chegou ao local em um veículo e acabou batendo em outro veículo que estava estacionado, sendo que o autor acertou o pagamento dos danos com o proprietário do veículo e saiu do local.

Posteriormente ele retornou na companhia de seu filho, desembarcou do carro, e se aproximou da vítima, que é frentista do posto, e desferiu uma facada na altura do peito da vítima, de 28 anos, a qual saiu correndo, não sendo alcançado pelo autor.

Após os fatos, o autor permaneceu nas proximidades do local e a vítima foi socorrida por terceiros até ao hospital, sendo constatado que a faca não atingiu nenhum órgão vital.

A vítima relatou aos militares que o autor devia ter o confundido com o proprietário do veículo que o autor havia esbarrado anteriormente, pois chegou o cobrando a vítima os R$200,00 pagos pelos danos no veículo.

O filho do autor fugiu do local, sendo localizado posteriormente no bairro São Jorge, tendo o veículo apreendido e removido ao pátio credenciado. Segundo o condutor, apenas levou seu pai ao local e não sabia o que ele iria fazer.

Diante dos fatos, o autor da tentativa de homicídio, de 69 anos, o condutor do veículo, de 41, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil juntamente com a faca apreendida para demais providências.