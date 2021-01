Duas tentativas de homicídio em menos de duas horas

Crimes aconteceram em Santa Rita de Minas e Caratinga

CARATINGA/SANTA RITA DE MINAS – Na noite desta última terça-feira (26), duas tentativas de homicídio foram registradas pela Polícia Militar, sendo uma no bairro Caparaó, em Santa Rita de Minas; e outra no bairro Anápolis em Caratinga.

PASSIONAL

O primeiro registro foi por volta das 19h em Santa Rita de Minas. A Polícia Militar foi acionada via central de operações, dando conta de disparos de arma de fogo no bairro Caparaó.

A polícia constatou que quando a vítima chegou à casa de sua sogra, percebeu que o autor, 34 anos, o chamou para fora. Quando a vítima ia ao encontro do autor, utilizando uma escada, este disparou por diversas vezes.

A vítima foi socorrida pela ambulância do município, para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga.

Em diligências a PM conseguiu localizar uma testemunha ocular que presenciou os fatos indicando a autoria do crime.

Foram realizadas diversas diligências e verificado a casa do autor e também outros possíveis locais onde poderia estar, porém sem êxito. A motivação do delito é passional. “Não havia conflitos interpessoais entre os envolvidos”, informou a PM.

A vítima seguia estável. Ela teve perfurações no braço, perna esquerda, joelho, abdômen e nádegas. Polícia Militar fez rastreamento, mas o autor não tinha sido detido até o final dessa edição.

VINGANÇA

Em Caratinga, a tentativa de homicídio aconteceu por volta das 20h30 e o motivo foi vingança.

A Polícia Militar foi acionada dando conta de disparos de arma de fogo ocorrido no final da Rua Doutor Maninho. No local, foi constatado que a vítima, um jovem de 19 anos, teria sido alvejada por disparos de arma de fogo e foi socorrida por vizinhos ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde contou a autoria dos disparos, mas disse que desconhecia a motivação.

Foi realizada a mobilização das viaturas do turno na tentativa de localizar o autor, sendo ele localizado em uma residência na rua Muriaé. Porém, ao avistar a as equipes policiais, ele tentou fugir, mas foi preso e a arma usada foi encontrada, um revólver calibre 38 com três cartuchos intactos e um picotado.

Segundo versão do autor a motivação seria por vingança, pois no dia 4 de setembro de 2020, a vítima teria tentado contra a vida do autor e ceifado a vida de seu amigo.

A vítima teve três perfurações provenientes de disparos de arma de fogo, sendo duas na região do tórax e uma na região da perna, e precisou permanecer internada no bloco cirúrgico para a retirada de projétil e outros procedimentos médicos.

O autor foi preso e conduzido para a delegacia de Polícia Civil.