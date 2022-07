Duas professoras morrem depois que carro cai de barranco no Bugre

BUGRE – Um veículo Fox saiu da estrada, capotou e caiu em um barranco na manhã dessa sexta-feira (15), na rua Chico Chumbo, no acesso ao município de Bugre.

O corpo de Bombeiro Militar foi acionado com a informação do acidente, e no local ficou constatado que o veículo Fox, com placas de Bugre, saiu da pista, capotou e caiu em um barrando de aproximadamente sete metros, com cinco ocupantes, sendo um homem e quatro mulheres.

Populares correram para socorrer as vítimas e acionaram a Polícia Militar e os bombeiros. Quatro pessoas foram socorridas com vida, e transportadas em ambulâncias para hospitais nos municípios vizinhos.

Uma mulher que estava no banco de trás do carro não resistiu ao impacto e morreu, outra vítima socorrida com vida também, foi a óbito, se tratando das professoras Juliana Martins dos Reis, 30 anos; Maria Auxiliadora Moreira da Silva, 57, conhecida como “Dôra Inhô.

Ainda segundo informações, ficaram feridos Jefte de Sá Araújo, 25; Anamira Fernandes da Silva, 63; e a motorista Cíntia Martins dos Reis, 33.

Devido ao acidente, uma gincana que aconteceria na Escola Estadual Antônio Marques, em Bugre, foi cancelada.

Com informações: Diário do Aço