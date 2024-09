Duas pessoas morrem em acidente na MG-445

Acidente envolveu van que ia para velório também deixou 14 feridos. Vítimas foram levadas para o hospital de Ponte Nova

PONTE NOVA – Duas mulheres morreram e outras 14 ficaram feridas em um acidente na MG-445, entre Ponte Nova e Guaraciaba, em Minas Gerais, na madrugada desta segunda-feira (16).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a van, que saiu de São Paulo, seguia para um velório em Guaraciaba, quando capotou por volta das 4h30.

As vítimas foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital de Ponte Nova. O estado de saúde não foi revelado.

A dinâmica do acidente será investigada.

Fonte: Rádio Itatiaia – Foto: Samu