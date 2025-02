Duas pessoas morrem em acidente na BR-458

Colisão envolveu uma motocicleta, uma caminhonete e um caminhão

CARATINGA – Na tarde dessa terça-feira (18), um grave acidente na BR-458, na altura do KM 139, em Cordeiro de Minas, distrito de Caratinga, resultou na morte de duas pessoas. Devido a colisão, a rodovia foi interditada, por aproximadamente, duas horas. A ocorrência foi atendida por equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Militar Rodoviária e Polícia Civil. O acidente envolveu uma motocicleta, uma caminhonete Saveiro e um caminhão.

O motorista do caminhão relatou que trafegava no sentido Ipatinga quando o condutor da motocicleta tentou ultrapassá-lo. Durante a manobra, ao tentar ultrapassar outros veículos na mesma direção, a motocicleta invadiu a contramão e colidiu frontalmente com um carro que seguia no sentido oposto. Com o impacto, o automóvel perdeu o controle, atravessou a pista e bateu de frente com o caminhão.

Equipes de resgate foram acionadas imediatamente. O condutor da motocicleta, Patrício Cruz Freitas, 32 anos, recebeu atendimento avançado do Samu, mas não resistiu aos ferimentos. Patrício era morador de Timóteo.

O motorista da caminhonete, Kerlon Maicon Gonçalves, 24, que ficou preso às ferragens, também não sobreviveu. Ele trabalhava em uma casa de ração em Ipatinga. Kerlon era casado e sua esposa está grávida de 6 meses. Outras três pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelas equipes médicas.

O motorista do caminhão saiu ileso e permaneceu no local para prestar esclarecimentos.

A rodovia foi interditada nos dois sentidos para os trabalhos de resgate e perícia, sendo liberada após cerca de duas horas. O caso será investigado pelas autoridades competentes para determinar as circunstâncias do acidente.