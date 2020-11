Duas pessoas morrem em acidente na BR-116

Colisão envolveu duas carretas e foi registrada no trecho que corta o município de Ubaporanga

UBAPORANGA – Marcelo Espindola Magnus e Flávio Schardosim Ferreira, 57 anos, morreram no grave acidente registrado pela Polícia Rodoviária (PRF), pelo Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga e pelo Resgate União de Santa Bárbara do Leste, que aconteceu por volta das 05h30, desta quinta-feira (5), na altura do km 517 da BR-116 em Ubaporanga.

A colisão envolveu uma carreta carregada de livros didáticos e uma carreta-baú. Marcelo e Flávio, que viajavam na carreta que transportava livros, morreram no local. Um deles morreu preso às ferragens e o outro foi lançado para fora do veículo.

De acordo com o sargento Lúcio, do Corpo de Bombeiros Militar, quando a guarnição chegou ao local, a cabine estava bastante danificada, apenas uma vítima fatal foi vista. “Teve que desencarcerá-la (cabine) para depois retirá-la. Depois que retirou esta, é que foi visto que tinha outra vítima debaixo da carga da carreta. Então, diante disso, com o auxílio do guincho, que removeu a carreta, é que foi possível retirar esses dois corpos”, disse sargento Lúcio.

A carreta-baú era conduzida por Gilmar Cândido de Araújo, de 49 anos, que foi socorrido pelo Resgate União e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga. “Nós estávamos nas imediações da Ceasa, quando fomos acionados por terceiros que passaram pelo local e de imediato a gente se deslocou. Chegando lá, nos deparamos com o senhor fora do veículo com o membro superior esquerdo dilacerado, fratura completa. Fizemos os trabalhos de praxe e conduzimos a vítima para o hospital”, disse Erenaldo Ferreira, socorrista do Resgate União.

O local do acidente foi isolado e resguardado até a chegada da perícia da Polícia Civil. Segundo informações da perícia, a carreta carregada de livros, que seguia sentido a Ubaporanga, tombou em uma curva, se arrastou por 53 metros e colidiu com a carreta-baú que vinha em direção contrária. Com o impacto da colisão, houve vazamento de óleo na pista e foi preciso jogar serragem no local para evitar outros acidentes. O trânsito também ficou parado nos dois sentidos da rodovia por causa do acidente. As carretas foram removidas pelo serviço de guincho. Após os trabalhos periciais, os corpos das vítimas foram levados pelo serviço funerário ao Instituto Médico (IML).