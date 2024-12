Duas pessoas morrem após carro descer em ribanceira na BR-116

LEOPOLDINA – Um acidente na BR-116 na Serra da Vileta deixou duas pessoas mortas na madrugada desta quarta-feira (11) em Leopoldina.

Segundo informações da PRF, os três ocupantes de um veículo Toyota Corolla saíram do Rio de Janeiro e seguiam para o estado do Ceará, quando o condutor perdeu o controle da direção e desceu uma ribanceira de aproximadamente 60 metros.

Dois ocupantes que são pai e tio do motorista, foram projetados para fora do automóvel e morreram no local, já o condutor foi socorrido com ferimentos leves e escoriações para a Casa de Caridade Leopoldinense.

Corpo de Bombeiros, EcoRioMinas e a PRF atuaram na ocorrência. O veículo será removido com auxílio de guinchos já que se encontra em local de difícil acesso.

