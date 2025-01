Duas pessoas morrem após carro colidir em árvore na BR-116

DIVINO – Dois irmãos, identificados como Emerson de Souza Teixeira, de 26 anos, e Vitória de Souza Teixeira, de 16 anos, morreram após o veículo Gol em que estavam ter colidido contra uma árvore no final da tarde deste sábado (25), na BR 116 Km 632, próximo a cidade de Divino.

Emerson, que era o motorista do veículo, perdeu o controle da direção. Sua irmã Vitória, estava no banco traseiro.

Outras três pessoas que estavam no veículo ficaram feridas. Elas foram socorridas pela ambulância da EcoRioMinas e encaminhadas com lesões leves para o hospital de Carangola.

Fonte: Rádio Muriaé