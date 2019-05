Duas pessoas ficam feridas em acidente no perímetro urbano da BR-116

CARATINGA – O motociclista Eduardo Emerick, 28 anos, e o motorista Antônio Vieira, de 55 anos, ficaram feridos em um acidente que aconteceu na manhã de ontem no perímetro urbano da BR-116, próximo a Ferrobrás.

Segundo o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Fernando Cézar, o condutor do veículo Cross Up perdeu o controle da direção, o veículo bateu na mureta que divide a pista, foi jogado para o acostamento e interceptou a moto que deslocava normalmente na via. “As pessoas devem vigiar com relação à travessia, cruzamento da pista e diminuir velocidade para termos cada vez menos acidentes no perímetro urbano”, orientou o policial.

O automóvel teve a frente destruída, uma das rodas quebrou e o airbag foi acionado.

O Corpo de Bombeiro Militar esteve no local e prestou socorro ao motorista que sentia dores e teve um ferimento no nariz, já o motociclista sofreu um corte profundo na cabeça.

Os dois foram levados à unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caratinga.