Duas motos são roubadas em Inhapim

Um dos veículos foi recuperado pelos militares

INHAPIM – No final da noite desta terça-feira (14), duas motos foram roubadas em Inhapim, sendo que uma delas foi recuperada.

Uma das vítimas disse que trafegava com sua motocicleta sentido ao Córrego do Alegre, quando percebeu que estava sendo seguido por outro veículo.

Os autores passaram pela vítima, e logo após anunciaram o assalto, roubando sua motocicleta e seu aparelho celular. A vítima relatou que os autores estavam em uma motocicleta de cor vermelha e que, pelo menos um, estava armado.

A segunda vítima relatou que trafegava no mesmo sentido, quando avistou na estrada, um rapaz procurando algo no chão. Ao se aproximar do rapaz, esse entrou na sua frente de posse de uma arma de fogo e anunciou o assalto levando sua motocicleta Honda Fan de cor preta, sua mochila que continha ferramentas de trabalho e seu aparelho celular.

Durante o rastreamento, os militares encontraram a primeira moto roubada. A outra ainda não foi encontrada até o final dessa edição.