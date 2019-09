Duas mortes em acidentes de trânsito na região

Idoso veio a óbito após capotamento na LMG-823 e uma mulher morreu em colisão na BR-474

INHAPIM/PIEDADE DE CARATINGA – O final de semana foi marcado por acidentes em estradas que cortam a região. Um idoso veio a óbito após o veículo que ele dirigia capotar na LMG-823, em Inhapim; e uma mulher morreu em colisão na BR-474, em Piedade de Caratinga. Neste acidente, cinco pessoas ficaram feridas.

LMG-823

Um acidente fatal foi registrado no km 1 da LMG-823, na zona rural de Inhapim. Geralsino Francisco da Rocha, 78 anos morreu em um capotamento. A ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira (30/08).

Conforme explicou o cabo Duarte, o motorista, provavelmente ao sair do Córrego dos Januários, em um veículo Fiat Uno, atravessou a pista, atingiu a canaleta, e capotou seu veículo caindo em um córrego. Francisco foi socorrido ainda com sinais vitais pelos bombeiros civis de Ubaporanga, porém chegou já sem vida à Unidade de Pronto Atendimento de Caratinga.

BR-474

Na noite de sábado (31/08), um grave acidente foi registrado no km 155 da BR-474, em frente ao condomínio Lagoas da Serra, trecho entre Caratinga e Piedade de Caratinga. A colisão resultou na morte de Maria Lúcia Rodrigues, 36 anos. Outras cinco pessoas ficaram feridas.

A colisão envolveu Gol, placas de Piedade de Caratinga, e um Nissan Versa, placas de Caratinga, que era dirigido por Hélio Mendes Magalhães. Segundo informou cabo Duarte, um veículo Nissan Versa fazia a conversão para entrar no condomínio, quando foi atingido lateralmente por um veículo Gol que descia sentido Caratinga. O veículo Gol estava com cinco ocupantes, a passageira Maria Lúcia não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Cabo Duarte explicou que o motorista do Versa tinha se apoiado à direita para atravessar a pista, porém não prestou atenção do fluxo de veículos. “Nossas rodovias são desprovidas de acostamento, então pedimos aos condutores que ao realizarem uma manobra em que tenha que atravessar a pista, apoie à direita visualize se há fluxo de veículos em ambos sentidos antes de cruzar a pista. Isso é lei. No local havia a saída de pista, o condutor apoiou à direita, mas faltou atenção sobre a via, realizou a manobra de forma imprudente”, observou o cabo Duarte.

Os demais ocupantes Alan da Silva Moreira, Luís Carlos Peres, Nilciane Abranches, e Vanilsa do Nascimento ficaram feridos. Não foi especificado quem conduzia o Gol. Estas vítimas, junto do motorista do Versa, foram socorridas pelos bombeiros militares e por populares. Todas foram levadas para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga.

A Polícia Militar Rodoviária registrou a ocorrência. A Perícia Técnica da Polícia Civil irá emitir laudo apontando as causas do acidente.