Duas medalhas no Jiu-Jitsu João Lucas Toledo Temporini faz parte da Escola de Jean Chaves

DA REDAÇÃO- A Escola de Jiu-Jitsu Jean Chaves, representada pelo atleta João Lucas Toledo Temporini, conquistou duas medalhas no X-Combat World Cup BJJ Pro – Gi & No-Gi, sediado em Vitória no Espírito Santo. O evento aconteceu no dia 22 de janeiro.

O professor Jean Chaves destaca que a intenção era levar mais atletas, no entanto, o esporte tem enfrentado dificuldades para custear as despesas. “Geralmente participamos de competições com um número de alunos maior. Mas, foi um ano bem difícil, no que se refere a patrocínio, condições de viagem”.

Jean destaca o excelente resultado conquistado por João. Foram duas medalhas, subindo duas vezes ao pódio. “Participando das modalidades No-Gi, Jiu-Jitsu sem kimono, onde teve a medalha de ouro e do Gi, Jiu-Jitsu tradicional com kimono, onde ficou em segundo lugar. O João Lucas vem se despontando em todas as competições, subindo ao pódio. É um aluno que ainda vai trazer resultados ainda melhores para a nossa cidade”.

Para continuar representando a cidade nas competições, os atletas precisam de apoiadores. Por isso, Jean reforça a importância de patrocinadores. “Queria deixar um pedido aos empresários da cidade, que olhem com mais carinho quando nossos atletas baterem na sua porta pedindo patrocínio. Quando mandamos um competir para um evento dessa magnitude, não está só representando sua empresa, mas, a nossa cidade. É uma oportunidade para o atleta, sabemos que as dificuldades são grandes. Agradecemos a prefeitura, pelo patrocínio através do Bolsa Atleta e ao Diário de Caratinga pela divulgação”.