Duas irmãs são presas por furto de R$ 1,3 mil em carne e cerveja em Fabriciano

Se havia a intenção de se fazer algum churrasco, o evento foi cancelado para duas irmãs que foram presas em flagrante com mais de R$ 1,3 mil em carne e cerveja. Os produtos foram furtados de um supermercado na rua Maria Matos, no Centro de Coronel Fabriciano, e a prisão das mulheres, de 41 e 39 anos, ocorreu na tarde de terça-feira (17).

A Polícia Militar foi acionada pelos funcionários do supermercado, que detiveram duas mulheres por furto no estabelecimento. As irmãs foram vistas colocando no carrinho dois fardos de cerveja, totalizando 24 latas, e também 12 peças de carne com cortes diversos, a maioria picanha, como informou o sargento Cléber ao Diário do Aço.

Elas aproveitaram o movimento no local e simularam que iria pagar a compra, porém passaram pelos caixas e tentaram enganar os funcionários. As duas foram contidas na área externa do supermercado.

Os funcionários questionarem as duas mulheres sobre os produtos, porém elas falaram que não tinham dinheiro para pagar pela carne e cerveja. As mulheres foram levadas para uma sala reservada para aguardar a chegada da Polícia Militar.

Mulheres alegaram que pretendiam fazer uma festa

As autoras confirmaram, em conversa com os policiais, os fatos narrados pelos funcionários e que elas pretendiam fazer uma festa com os produtos furtados. Como os alimentos são perecíveis e poderiam se estragar, a delegada de plantão na Delegacia de Polícia Civil autorizou a restituição para o supermercado, mas que fosse anexado à ocorrência da PM um cupom fiscal sobre os produtos furtados.

Ao todo, segundo o sargento Cléber, foram furtados cerca de R$ 1.350 em carne e cerveja. As duas irmãs, que já possuem passagens policiais por crimes contra o patrimônio, foram encaminhadas ao plantão da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

Fonte: Diário do Aço